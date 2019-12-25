  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 721 человек
Сегодня, 10:40
110
nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 721 человек

0 0

Из больниц выписаны 403 человека.

За последние сутки в России подтвердили 16 550 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4372 (26,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 721 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 129. За последние сутки подтверждена смерть 320 пациентов. В Петербурге подтвердили 47 смертей от COVID-19. 

За последние сутки из больниц выписали 12 844 человек, в том числе 403 человека в Петербурге и 63 – в Ленинградской области. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии