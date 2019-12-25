В Петербурге за сутки коронавирусом заболел 721 человек

Из больниц выписаны 403 человека.

За последние сутки в России подтвердили 16 550 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4372 (26,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 721 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 129. За последние сутки подтверждена смерть 320 пациентов. В Петербурге подтвердили 47 смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 12 844 человек, в том числе 403 человека в Петербурге и 63 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv