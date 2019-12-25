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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 224 человека
Сегодня, 10:40
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 224 человека

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Из городских больниц выписали 210 петербуржцев.

За последние сутки в России подтвердили 7 212 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1856 (25,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 224 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 60. За последние сутки подтверждена смерть 108 пациентов, в том числе 19 человек – в Петербурге.

За последние сутки из больниц выписано 4 317 пациентов, в том числе 210 человек в Петербурге и 28 – в Ленинградской области. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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