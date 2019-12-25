В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 215 человек

Из городских больниц выписали 110 петербуржцев.

За последние сутки в России подтвердили 6 595 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1580 (24,0%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 215 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 57. За последние сутки подтверждена смерть 149 пациентов, в том числе 22 человек – в Петербурге и 2 человек – в Ленобласти.

За последние сутки из больниц выписано 6 130 пациентов, в том числе 110 человек в Петербурге и 27 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV