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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 215 человек
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 215 человек

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Из городских больниц выписали 110 петербуржцев.

За последние сутки в России подтвердили 6 595 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1580 (24,0%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 215 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 57. За последние сутки подтверждена смерть 149 пациентов, в том числе 22 человек – в Петербурге и 2 человек – в Ленобласти.

За последние сутки из больниц выписано 6 130 пациентов, в том числе 110 человек в Петербурге и 27 – в Ленинградской области. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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