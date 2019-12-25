В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 211 человек

Из больниц выписали 106 петербуржцев.

За последние сутки в России подтвердили 6 215 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1559 (25,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 211 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 56. За последние сутки подтверждена смерть 160 пациента, в том числе 25 человек – в Петербурге и 4 человек – в Ленобласти.

За последние сутки из больниц выписано 5 976 пациентов, в том числе 106 человек в Петербурге и 22 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV