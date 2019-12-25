В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 209 человек

Из больниц выписали 105 человек.

За последние сутки в России подтвердили 6 196 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1589 (25,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 209 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 52. За последние сутки подтверждена смерть 71 пациента, в том числе 15 человек – в Петербурге.

За последние сутки из больниц выписано 2 616 пациентов, в том числе 105 человек в Петербурге.

Фото: Piter.TV