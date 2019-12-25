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В Петербурге коронавирусом заболели еще 215 человек
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге коронавирусом заболели еще 215 человек

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Из больниц города выписали 112 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 363 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1302 (24,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 215 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 35. За последние сутки подтверждена смерть 128 пациентов, в том числе 16 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписано 5 915 пациента, в том числе 112 человек в Петербурге и 28 – в 47 регионе.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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