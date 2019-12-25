В Петербурге коронавирус выявили у 191 человека

Из больниц выписали 112 человек.

За последние сутки в России подтвердили 4 995 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1200 (24,0%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 191 новы1 случай коронавируса, в Ленинградской области – 34. За последние сутки подтверждена смерть 114 пациентов, в том числе 22 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписали 5 766 пациентов, в том числе 112 человек в Петербурге и 31 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV