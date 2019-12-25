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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 188 человек
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 188 человек

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Из больниц выписали 96 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 4 993 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1360 (27,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 188 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 32. За последние сутки подтверждена смерть 83 пациентов, в Петербурге новых летальных случаев не зафиксировано.

За последние сутки выписали  2 405 пациентов, в том числе 96 человек в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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