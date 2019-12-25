В Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 188 человек

За последние сутки в России подтвердили 4 993 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1360 (27,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Петербурге выявили 188 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 32. За последние сутки подтверждена смерть 83 пациентов, в Петербурге новых летальных случаев не зафиксировано.
За последние сутки выписали 2 405 пациентов, в том числе 96 человек в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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