В Петербурге за сутки выявили 159 новых случаев коронавируса

Из городских больниц выписались 84 человека.

За последние сутки в России подтвердили 5 267 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1380 (26.2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 159 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 31. За последние сутки подтверждена смерть 116 пациентов, в том числе 16 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 7331 пациента, в том числе 84 человек в Петербурге и 16 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV