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В Петербурге за сутки выявили 158 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки выявили 158 новых случаев коронавируса

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Из городских стационаров выписали 85 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 159   случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе  1 396 (25,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 158 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 32. За последние сутки подтверждена смерть 144  пациентов, в том числе 22 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали  7 878 пациентов, в том числе 85 человек в Петербурге и 12 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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