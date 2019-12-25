В Петербурге за сутки выявили 158 новых случаев коронавируса

Из городских стационаров выписали 85 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 159 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1 396 (25,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 158 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 32. За последние сутки подтверждена смерть 144 пациентов, в том числе 22 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 7 878 пациентов, в том числе 85 человек в Петербурге и 12 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV