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В Петербурге за сутки выявили 159 новых случаев коронавируса.
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки выявили 159 новых случаев коронавируса.

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Из больниц выписали 78 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 482  случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе  1 396 (25,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 159 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 39. За последние сутки подтверждена смерть 161 пациента, в том числе 20 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали  8 755 пациентов, в том числе 78 человек в Петербурге и 16 человек – в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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