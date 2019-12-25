В Петербурге за сутки выявили 159 новых случаев коронавируса.

Из больниц выписали 78 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 482 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1 396 (25,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 159 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 39. За последние сутки подтверждена смерть 161 пациента, в том числе 20 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 8 755 пациентов, в том числе 78 человек в Петербурге и 16 человек – в Ленобласти.

Фото: Piter.TV