В Петербурге за сутки выявили 165 новых случаев коронавируса

Из больниц выписали 75 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 475 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1465 (26,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 165 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 40. За последние сутки подтверждена смерть 169 пациентов, в том числе 23 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 8 116 человек, в том числе 75 человек в Петербурге и 26 человек – в Ленобласти.

Фото: Piter.TV