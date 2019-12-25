Также подтверждено 5 смертей от коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 9 263 новых случаев коронавируса в 83 регионах, в том числе 3 988 случаев (43,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 453 новых случая коронавируса и 81 новый случай в Ленинградской области. За последние сутки умерли 115 человек, в том числе 5 человек в Петербурге.

За последние сутки выписано 5 921 человек, в том числе 63 человека в Петербурге и 31 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV