  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге выявили 453 новых случая коронавируса
Сегодня, 10:35
91
nastya960

В Петербурге выявили 453 новых случая коронавируса

0 0

Также подтверждено 5 смертей от коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 9 263 новых случаев коронавируса в 83 регионах, в том числе 3 988 случаев (43,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

В Петербурге выявили 453 новых случая коронавируса и 81 новый случай в Ленинградской области. За последние сутки умерли 115 человек, в том числе 5 человек в Петербурге. 

За последние сутки выписано 5 921 человек, в том числе 63 человека в Петербурге и 31 человек в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии