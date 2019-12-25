В Петербурге за сутки выявили 168 новых случаев коронавируса

По России из больниц выписали 8888 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 395 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1620 (30%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 168 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 47. За последние сутки подтверждена смерть 150 пациентов, в том числе 23 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 8888 человек, в том числе 81 человека в Петербурге и 18 человек – в Ленобласти.

Фото: Piter.TV