В Петербурге за сутки выявили 172 новых случая коронавируса

Из больниц выписали 75 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 635 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1 404 (24,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 172 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 41. За последние сутки подтверждена смерть 85 пациентов, в том числе 10 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 3 079 человек, в том числе 75 человек в Петербурге.

Фото: Piter.TV