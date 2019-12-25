В Петербурге за сутки выявили 184 новых случаев коронавируса

Из больниц выписали 101 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 5 848 случая коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1 620 (27,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 184 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 45. За последние сутки подтверждена смерть 147 пациентов, в том числе 19 человек в Петербурге и двух – в Ленобласти.

За последние сутки выписали 8 277 человек, в том числе 101 человека в Петербурге и 22 – в 47 регионе.

Фото: Piter.TV