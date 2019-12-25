В Петербурге зафиксировали 253 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 6 693 случая коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2 019 (30,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Петербурге выявили 253 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 50. За последние сутки умерли 154 человека, в том числе 31 человек в Петербурге и 2 – в Ленобласти.
За последние сутки выписано 9 220 человек, в том числе 254 человека в Петербурге и 15 человек в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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