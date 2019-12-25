В Петербурге зафиксировали 253 новых случая коронавируса

Из больниц города выписали 254 человека.

За последние сутки в России подтвердили 6 693 случая коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2 019 (30,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 253 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 50. За последние сутки умерли 154 человека, в том числе 31 человек в Петербурге и 2 – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 9 220 человек, в том числе 254 человека в Петербурге и 15 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV