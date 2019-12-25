В Петербурге зафиксировали 460 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 9 974 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе выявлено 4049 случаев (40,6%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Петербурге зафиксировали 460 новых случаев, в Ленинградской области – 69. За последние сутки умерли 93 человек, в том числе 6 пациентов скончались в больницах Северной столицы.
За последние сутки выписано 5 527 человек, в том числе в Петербурге выписали 51 человека, в Ленобласти – 56 человек.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все