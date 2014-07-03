За сутки COVID-19 в Петербурге официально заболели 1823 человека

Заболеваемость постепенно снижается с высокого плато.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 823 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Еще 1889 человек выздоровели, 48 человек ушли из жизни. Первое место по количеству смертей от коронавируса заняла Москва — 57 случаев.

За весь период в Петербурге зарегистрировали 554 942 случая заболевания, 19 938 человек ушли из жизни.

Губернатор города напомнил, что третья волна коронавируса еще не прошла, и попросил вакцинироваться до начала сезона ОРВИ.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что седьмой павильон "Ленэкспо" прекратил прием больных COVID-19. Количество госпитализированных пациентов постепенно снижается.

Фото: Piter.TV