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Новые дроны передали в центр подготовки операторов БПЛА в Сертолово
Сегодня, 10:37
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Новые дроны передали в центр подготовки операторов БПЛА в Сертолово

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После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в конце марта центр был переоборудован для обучения 150-ти человек.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совместно с фондом "Ленинградский рубеж", передал дополнительные беспилотники учебному центру для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в конце марта центр был переоборудован для обучения 150-ти человек, что в пять раз больше, чем планировалось первоначально.

Евкуров отметил успехи в военной подготовке военнослужащих и оценил работу по созданию классов обнаружения и противодействия БПЛА, проведенную совместно с фондом "Ленинградский рубеж".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти стартует голосование за лучшие товары и услуги самозанятых женщин.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: бпла, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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