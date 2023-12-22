Новые дроны передали в центр подготовки операторов БПЛА в Сертолово

После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в конце марта центр был переоборудован для обучения 150-ти человек.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совместно с фондом "Ленинградский рубеж", передал дополнительные беспилотники учебному центру для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в конце марта центр был переоборудован для обучения 150-ти человек, что в пять раз больше, чем планировалось первоначально.

Евкуров отметил успехи в военной подготовке военнослужащих и оценил работу по созданию классов обнаружения и противодействия БПЛА, проведенную совместно с фондом "Ленинградский рубеж".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти стартует голосование за лучшие товары и услуги самозанятых женщин.

Фото: Правительство Ленобласти