"Ночные снайперы" анонсировали дату выхода нового альбома

Последний студийный альбом группы под названием "выживут только влюблённые" вышел в феврале 2016 года.

Петербургская рок-группа "Ночные Снайперы" выпустит свой новый альбом 8 июля 2019 года. Об этом лидер коллектива Диана Арбенина сообщила в социальных сетях.

доброе утро страна! мы записали альбом! ура!! наконец то я смогу хоть чуть чуть расслабиться и хотя бы сходить в кино!!!! 8го июля ловите в музыкальном мегапространстве!,

- написала Арбенина в своем Instagram.

Последний студийный альбом "Ночных Снайперов" под названием " выживут только влюблённые" вышел в феврале 2016 года. После этого коллектив выпустил несколько клипов и дал ряд концертов в разных городах России.

Видео: instagram.com/_diana_arbenina/