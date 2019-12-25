Неизвестные угрожали курсантке МВД в Петербурге со словами об "избиении митингующих"

Мужчины были с ножом. Девушка в форме полиции не пострадала.

Неизвестные мужчины угрожали ножом курсантке Университета МВД и спросили ее о том, довольна ли она митингами. Девушка обратилась в полицию, узнал Piter.TV от источника.

По словам заявительницы, злоумышленники подошли к ней вечером 1-го февраля в парке Новознаменка на Петергофском шоссе. Они спросили студентку, почему мужчинам нельзя избивать митингующих, а "им" можно. На тот момент девушка была в форме сотрудника полиции. После этого неизвестные скрылись.

Напомним, последняя несогласованная протестная акция прошла 31 января. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны более тысячи человек.

Фото: Piter.TV