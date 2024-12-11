В Ленобласти медики пожаловались на нехватку сотрудников "скорой" и машин

Значительная часть фельдшеров переходит в Петербург.

В Ленобласти скорая медицинская помощь переживает нехватку сотрудников. А там, где есть люди, нет нужного количества машин, пишет 47news.

Накануне утром во Всеволожске на дежурство отправились девять бригад, однако, согласно нормативам, работать должны 25-26 автомобилей. По словам одной из фельдшеров, медики ожидали подмогу из Кировска. Никто так и не приехал.

А страдает население. Кудрово все забито, а у нас еще и Янино, Свердлово, Невская Дубровка. Один раз было, что все вызовы – только из Кудрово, там уже нужна своя подстанция! Вызовы накапливаются, стараемся хотя бы экстренные отработать, неотложка висит по несколько часов. Фельдшер из Всеволожска

Значительная часть фельдшеров переходит в Петербург, поскольку в городе платят больше, и водители меняют работодателей. Средний доход в месяц у медика области – порядка 48 тыс. рублей. Один из водителей рассказал, что в 2019 году он зарабатывал 42-45 тыс. рублей, а в 2024 году – 46-48 тыс. рублей.

По мнению сотрудников, ситуация ухудшилась из-за вывода станции скорой помощи из состава Всеволожской больницы и подчинения Центру медицины катастроф. Так, создали "Территориальный центр медицины катастроф" в 2020 году. В 2022 году он стал "Станцией скорой медицинской помощи".

На станции в Токсово работники не довольны состоянием автопарка. Врачей достаточно для 19 бригад, а машин всего 13. Бывает и такое, что они ломаются прямо по дороге на вызов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)