В 2023 году в Петербурге камеры зафиксировали более 10 млн нарушений ПДД

При это количество ДТП сократилось.

Более 10 миллионов нарушений правил дорожного движения (ПДД) зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в 2023 году. Из общего числа зафиксированных нарушений ПДД 91% приходится на нарушения скоростного режима. За 2022 год было зафиксировано более 9 миллионов нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

За 2023 год Городской мониторинговый центр установил более 390 комплексов фотовидеофиксации, расширив таким образом городскую систему почти на 40%.

Несмотря на увеличение зафиксированных нарушений, ГИБДД по Санкт-Петербургу отметило снижение количества ДТП на 3,3% по сравнению с 2022 годом.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД РФ.

Ранее в аварии на трассе "Петербург-Псков" пострадал 10-летний житель Белоруссии. Установлено, что 52-летний водитель Lada Vesta двигался от Луги в сторону Петербурга. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Great Wall.

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