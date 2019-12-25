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Прокуратура Петербурга требует устранить нарушения при реконструкции тепловой сети
Сегодня, 9:20
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Прокуратура Петербурга требует устранить нарушения при реконструкции тепловой сети

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В зоне производства работ сброшены отходы теплоизоляции тепловой сети.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга потребовала устранить нарушения при реконструкции тепловой сети по улицам Белградской и Фучика, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в зоне производства работ сброшены отходы теплоизоляции тепловой сети. Речь идет об обрывках полимерных материалов, о минеральной вате, бое железобетонных конструкций и твердых коммунальных отходах. 

Зона производства работ ограждена не в полном объеме, местами ограждения имеют поврежденные участки. Кроме того, строительная техника загрязняет улично-дорожную сеть. В целях устранения нарушений руководителям организаций заказчика и подрядчика внесены представления, рассмотрения которых поставлены на контроль. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что по требованию прокуратуры Петербурга ликвидирована свалка в Приморском районе. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура петербурга, реконструкция тепловых сетей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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