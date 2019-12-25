Прокуратура Петербурга требует устранить нарушения при реконструкции тепловой сети

В зоне производства работ сброшены отходы теплоизоляции тепловой сети.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга потребовала устранить нарушения при реконструкции тепловой сети по улицам Белградской и Фучика, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в зоне производства работ сброшены отходы теплоизоляции тепловой сети. Речь идет об обрывках полимерных материалов, о минеральной вате, бое железобетонных конструкций и твердых коммунальных отходах.

Зона производства работ ограждена не в полном объеме, местами ограждения имеют поврежденные участки. Кроме того, строительная техника загрязняет улично-дорожную сеть. В целях устранения нарушений руководителям организаций заказчика и подрядчика внесены представления, рассмотрения которых поставлены на контроль. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что по требованию прокуратуры Петербурга ликвидирована свалка в Приморском районе.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга