Задержаны двое водителей, нарушивших ПДД в Петербурге

Действия водителей не привели к ДТП, но создали угрозу для других участников движения.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти установили двух автомобилистов, нарушения которых попали в объектив видеорегистраторов очевидцев.

Мужчина в первом случае, пытаясь обогнать поток движущихся машин, осуществил движение по обочине. Тем самым он нарушил ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, санкция предусматривает штраф в размере 2,2 тыс. рублей. Во втором случае водитель грузового авто проехал перекресток по "встречке" на запрещающий сигнал светофора. Проезд на "красный" предусматривает штраф в 1,5 тыс. рублей, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, грозит лишение права управления или штраф 7,5 тыс. рублей.

К счастью, действия водителей не привели к аварии, однако создали реальную угрозу для других участников движения. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ГИБДД по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности троих нарушителей за выходные.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти