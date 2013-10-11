У петербуржца нашли почти полкило наркотиков в упаковке из-под кошачьего корма

Экспертиза показала, что в свертке было 494,6 грамма наркотического вещества.

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, который нёс наркотики в коробке из-под кошачьего корма. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 23 августа у дома 83 по Северному проспекту был задержан 40-летний мужчина за административное правонарушение (употребление наркотиков). Во время личного досмотра у него при себе был пакет из магазина, котором лежала коробка из-под кошачьего корма, а в ней находился полиэтиленовый сверток зеленого цвета, обмотанный изолентой черного цвета.

Экспертиза показала, что в свертке было 494,6 грамма наркотического вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пресекли деятельность наркодилера с амфетамином.

Фото: unsplash