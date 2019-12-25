Под сосной в лесу Ленобласти нашли 4 кг метамфетамина

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица причастные к незаконному обороту наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков в лесу Выборгского района Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и региону.

В лесном массиве, расположенном между поселками Ольшаники и Кировское, под сосной в корневой системе и в 250 метрах от грунтовой дороги были обнаружены и изъяты два пакета весом по 2 кг каждый, содержащие наркотическое средство метамфетамин.

Устанавливаются лица причастные к незаконному обороту наркотиков.

Ранее в поселке Золотая сотка у 52-летнего "предпринимателя" нашли полкило марихуаны.

Фото: Piter.tv