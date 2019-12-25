В поселке Золотая сотка у 52-летнего "предпринимателя" нашли полкило марихуаны

Накануне, 16 июля, в Выборгском районе Ленобласти стражи порядка провели обыск в одном из коттеджей. В поселке Золотая сотка они нашли наркотики. 52-летний местный житель хранил 500 граммов марихуаны в своем доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На улице Медвежья тропа у ранее судимого "бизнесмена" нашли запрещенную траву. Злоумышленника задержали. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее на Piter.tv: в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина упал с дельтаплана и разбился.
Фото: Piter.tv
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