В поселке Золотая сотка у 52-летнего "предпринимателя" нашли полкило марихуаны

Известно, что подозреваемый был ранее судим.

Накануне, 16 июля, в Выборгском районе Ленобласти стражи порядка провели обыск в одном из коттеджей. В поселке Золотая сотка они нашли наркотики. 52-летний местный житель хранил 500 граммов марихуаны в своем доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На улице Медвежья тропа у ранее судимого "бизнесмена" нашли запрещенную траву. Злоумышленника задержали. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина упал с дельтаплана и разбился.

Фото: Piter.tv