Петербуржец выращивал марихуану в посёлке Лисий Нос

В поселке Лисий Нос у петербуржца обнаружили более 11 килограммов наркотиков и 45 кустов с корневой системой. Подробности стали известны Piter.tv.
По версии оперативников, 42-летний петербуржец в посёлке Лисий Нос незаконно культивировал наркосодержащие растения с целью дальнейшего сбыт.
В доме подозреваемого обнаружено и изъято: наркотическое средство каннабис (марихуана), массой 11,12 кг, 45 кустов с корневой системой (будут исследованы в рамках экспертизы), оборудование для культивирования растений, электронные весы, упаковочный материал.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ст.228.1 ч.4 п. "г" УК РФ.
В июле в Ленобласти в частном доме ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все