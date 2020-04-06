Петербуржец выращивал марихуану в посёлке Лисий Нос

В доме подозреваемого обнаружено и изъято: наркотическое средство каннабис (марихуана), массой 11,12 кг, 45 кустов с корневой системой.

В поселке Лисий Нос у петербуржца обнаружили более 11 килограммов наркотиков и 45 кустов с корневой системой. Подробности стали известны Piter.tv.

По версии оперативников, 42-летний петербуржец в посёлке Лисий Нос незаконно культивировал наркосодержащие растения с целью дальнейшего сбыт.

В доме подозреваемого обнаружено и изъято: наркотическое средство каннабис (марихуана), массой 11,12 кг, 45 кустов с корневой системой (будут исследованы в рамках экспертизы), оборудование для культивирования растений, электронные весы, упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ст.228.1 ч.4 п. "г" УК РФ.

В июле в Ленобласти в частном доме ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона.

Фото: Piter.tv