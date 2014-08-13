Беременная подверглась нападению и изнасилованию в Невском районе

Инцидент произошел утром в районе одной из станций метро.

Как сообщает издание 78.ru, сегодня утром (в районе семи часов) возле станции метро в Невском районе неизвестные совершили нападение на беременную женщину.

Злоумышленники избили и изнасиловали свою жертву. У нее диагностирована травма позвоночника. Врачи говорят о повреждении позвоночного столба, правда, без нарушения функций или смещения. Других сведений о состоянии пострадавшей не поступало.

После происшествия напавшие скрылись с места преступления в неизвестном направлении. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее в Невском районе мужчина пытался зарезать соседа.

Фото: Piter.TV