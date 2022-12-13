В остановленном на ЗСД Volkswagen Polo нашли почти 900 граммов мефедрона

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге после поступления оперативной информации на 6 км ЗСД был остановлен автомобиль, в котором нашли почти килограмм мефедрона. Об этом стало известно Piter.tv.

В салоне остановленного Volkswagen Polo находились 40-летний гражданин Белоруссии и 42-летняя жительница Краснодарского края. Под задним сидением были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета массой около 900 граммов. Согласно экспертизе, это мефедрон массой 850,7 граммов.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее в квартире жителя Кудрово нашли 127 свертков с наркотиками.

Фото: Piter.tv