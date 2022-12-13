На водоемах Ленобласти открывается навигация для маломерных судов

С 28 апреля на водоемах Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов. Главное управление МЧС России по 47 региону призывает жителей и гостей региона помнить о личной безопасности на водных объектах.
• внимательно проверяйте плавсредство перед отплытием
• не забудьте взять с собой удостоверение на право управления маломерным судном
• не отправляйтесь в плавание в нетрезвом виде
• обеспечьте всех присутствующих на борту спасательными средствами
• не перегружайте лодку или катер
• на ходу не выставляйте руки за борт
• при посадке в лодку не вставайте на борт или сиденья
• не ныряйте с борта катера или лодки
• старайтесь не поворачивать катер (лодку) бортом к волне, она может опрокинуть судно
• не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место и другие плавсредства на ходу
• следите за детьми и не разрешайте пользоваться маломерными судами детям до 16 лет
• не катайтесь на маломерных судах (в т.ч. гидроциклах) в местах скопления людей на воде – в районах пляжей, переправ, в местах проведения соревнований по водному спорту
• поднимать пострадавшего из воды желательно с носа или кормы, иначе судно может опрокинуться
• не выходите в плавание в условиях ограниченной видимости
В экстренной ситуации звоните по телефону 112.
Видео: МЧС
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