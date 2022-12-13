На водоемах Ленобласти открывается навигация для маломерных судов

В экстренной ситуации звоните по телефону 112.

С 28 апреля на водоемах Ленинградской области открывается навигация для маломерных судов. Главное управление МЧС России по 47 региону призывает жителей и гостей региона помнить о личной безопасности на водных объектах.

• внимательно проверяйте плавсредство перед отплытием

• не забудьте взять с собой удостоверение на право управления маломерным судном

• не отправляйтесь в плавание в нетрезвом виде

• обеспечьте всех присутствующих на борту спасательными средствами

• не перегружайте лодку или катер

• на ходу не выставляйте руки за борт

• при посадке в лодку не вставайте на борт или сиденья

• не ныряйте с борта катера или лодки

• старайтесь не поворачивать катер (лодку) бортом к волне, она может опрокинуть судно

• не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место и другие плавсредства на ходу

• следите за детьми и не разрешайте пользоваться маломерными судами детям до 16 лет

• не катайтесь на маломерных судах (в т.ч. гидроциклах) в местах скопления людей на воде – в районах пляжей, переправ, в местах проведения соревнований по водному спорту

• поднимать пострадавшего из воды желательно с носа или кормы, иначе судно может опрокинуться

• не выходите в плавание в условиях ограниченной видимости

В экстренной ситуации звоните по телефону 112.

Видео: МЧС