Более 10 участников торгов хотели купить пятиэтажное здание на Выборгской набережной

Казна Петербурга пополнилась на 130 млн рублей благодаря продажи трех объектов.

На площадке Российского аукционного дома продали три объекта, которые ранее находились в собственности Петербурга. За один из лотов — пятиэтажное здание около станции метро "Лесная" — боролись 11 претендентов. Об этом рассказала пресс-служба РАД.

По итогам торгов, которые прошли 26 мая, казна города пополнилась на 130,46 млн рублей. При этом начальная стоимость была в 2 раза ниже. Здание на Выборгской набережной, 53А выкупили за 114 млн рублей вместо начальных 59 млн рублей. Победителем стало ООО "ГРЕГОРИС КАРС, ОТДЕЛ ПРОДАЖ". Площадь здания составляет 1,4 тыс. кв. метров, к нему прилегает земельный участок в 894 "квадрата". Объект можно будет использовать под любые коммерческие цели.

Другие два лота — коммерческие помещения на Чкаловском проспекте, 52А и Рузовской улице, 11А.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на торги выставили 79,5 га земли под строительство ЖК в Пушкине.

Фото: citywalls.ru