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На улице Верности две мошенницы похитили у пенсионерки 75 тысяч рублей под предлогом "переписи купюр"
Сегодня, 9:56
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lesjasap
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На улице Верности две мошенницы похитили у пенсионерки 75 тысяч рублей под предлогом "переписи купюр"

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Две злоумышленницы обманом получили у пенсионерки 75 тысяч рублей.

18 сентября у 87-летней старушки похитили 75 тысяч рублей. Две мошенницы позвонили в дверь бабушки в качестве представителей переписи. По словам мошенниц, в стране проходит денежная реформа и они пришли, чтобы переписать номера всех купюр. Женщины пообещали пенсионерке, что это нужно для того, чтобы заменить их по выгодному курсу. В процессе “проверки” преступницы незаметно подменили банкноты  и скрылись с места происшествия. 
 
Известно, что воровкам не удалось остаться неопознанными. Камеры видеонаблюдения “засекли” лица преступниц. В настоящее время полиция расследует данное дело. 
Теги: мошенничество , обман
Категории: Новости СПб

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