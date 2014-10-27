На улице Верности две мошенницы похитили у пенсионерки 75 тысяч рублей под предлогом "переписи купюр"

Две злоумышленницы обманом получили у пенсионерки 75 тысяч рублей.

18 сентября у 87-летней старушки похитили 75 тысяч рублей. Две мошенницы позвонили в дверь бабушки в качестве представителей переписи. По словам мошенниц, в стране проходит денежная реформа и они пришли, чтобы переписать номера всех купюр. Женщины пообещали пенсионерке, что это нужно для того, чтобы заменить их по выгодному курсу. В процессе “проверки” преступницы незаметно подменили банкноты и скрылись с места происшествия.

Известно, что воровкам не удалось остаться неопознанными. Камеры видеонаблюдения “засекли” лица преступниц. В настоящее время полиция расследует данное дело.