На улице Пионерстроя бабушка отдала мошенникам 4,3 млн рублей

Только отправив деньги аферистам, женщина поняла, что общалась по телефону не с сотрудником банка.

В Петербурге пожилая женщина отдала телефонным мошенникам свои сбережения. Ущерб составил 4,3 млн рублей.

По информации Piter.tv, в субботу, 5 февраля, в полицию обратилась пенсионерка, проживающая в квартире на улице Пионерстроя. Бабушка рассказала стражам порядка, что на днях ей позвонил незнакомец и представился сотрудников службы безопасности одного из банков. Злоумышленник убедил жертву в том, что ее деньги находятся под угрозой. Киберпреступник уговорил пенсионерку перевести средства на специальный счет. Доверчивая бабушка отправила на неизвестный номер деньги.

По факту случившего возбудили уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv: в Мурино задержали мужчину, который воровал телефоны у горожан в лифтах.

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