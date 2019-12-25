В Кронштадте на кладбище домашних животных нашли труп мужчины

Тело направили в морг для установления причины смерти.

На кладбище домашних животных в Кронштадте обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Вечером, 14 июля, в полицию позвонил житель Кронштадта. Он сообщил, что у заброшенного здания рядом с кладбищем для животных лежит мужчина. В ходе расследования опросили 15-летнюю девушка. Она пояснила, что во время прогулки в кустах увидели тело и сразу позвонили в полицию.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее стало известно, что петербуржца подозревают в убийстве сына на Купчинской улице.

Фото: Piter.tv