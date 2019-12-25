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В Кронштадте на кладбище домашних животных нашли труп мужчины
Сегодня, 10:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кронштадте на кладбище домашних животных нашли труп мужчины

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Тело направили в морг для установления причины смерти.

На кладбище домашних животных в Кронштадте обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Вечером, 14 июля, в полицию позвонил житель Кронштадта. Он сообщил, что у заброшенного здания рядом с кладбищем для животных лежит мужчина. В ходе расследования опросили 15-летнюю девушка. Она пояснила, что во время прогулки в кустах увидели тело и сразу позвонили в полицию.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее стало известно, что петербуржца подозревают в убийстве сына на Купчинской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: домашние животные, кронштадт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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