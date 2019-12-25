Петербургских водителей предупредили об утреннем тумане на дамбе

Основным залогом безопасности в условиях тумана является снижение скоростного режима и соблюдение дистанции.

Сегодня в утренние часы на участке КАД КЗС наблюдается густой туман. Видимость составляет не более 100-150 метров. Об этом автомобилистов предупредила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений призывает водителей транспортных средств соблюдать осторожность в условиях тумана при движении по морскому участку скоростной автодороги.

Туман создает плохую видимость. Основным залогом безопасности в условиях тумана является снижение скоростного режима и соблюдение дистанции. Одним из обязательных требований при движении в условиях тумана является включение противотуманных фар.

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Фото: Telegram/ Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"