В Петербурге на дамбе продолжаются работы по модернизации и ремонту водоотводных лотков

Лотки, как составной элемент системы сбора и очистки загрязненных вод, служат для отвода дождевого стока с проезжей части на локальные очистные сооружения.

Продолжаются работы по модернизации и ремонту водоотводных лотков на дамбе Д-10, в ходе которых производится укладка новых труб. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Лотки, как составной элемент системы сбора и очистки загрязненных вод, служат для отвода дождевого стока с проезжей части на локальные очистные сооружения (ЛОС), где загрязненные воды проходят глубокую очистку перед поступлением в Невскую губу.

Общая протяженность приемных и отводных лотков на КЗС более 50 км.

Видео: пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга