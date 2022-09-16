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В Петербурге на дамбе продолжаются работы по модернизации и ремонту водоотводных лотков

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Лотки, как составной элемент системы сбора и очистки загрязненных вод, служат для отвода дождевого стока с проезжей части на локальные очистные сооружения.

Продолжаются работы по модернизации и ремонту водоотводных лотков на дамбе Д-10, в ходе которых производится укладка новых труб. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

Лотки, как составной элемент системы сбора и очистки загрязненных вод, служат для отвода дождевого стока с проезжей части на локальные очистные сооружения (ЛОС), где загрязненные воды проходят глубокую очистку перед поступлением в Невскую губу.

Общая протяженность приемных и отводных лотков на КЗС более 50 км. 

Видео: пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга

Теги: дамба, кзс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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