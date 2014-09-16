Жители Красногвардейского района уговаривали мужчину слезть с рябины

Парня заметили на дереве, когда он был уже на самом верху.

Мужчина залез на рябину у дома №15/3 по проспекту Наставников и просил позвонить его маме. Об этом сообщил "Мегаполис".

Жители Красногвардейского района вызвали спасателей. Молодой человек провел на дереве около часа. Спуститься вниз его уговорил один из жильцов дома. Петербуржец благополучно слез с рябины, внизу его ожидала полиция. Инцидент собрал толпу очевидцев, но как мужчина забрался так высоко — остается загадкой. Верхушка дерева находится на уровне четвертого этажа.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как жители Купчино вызвали МЧС из-за плачущего у окна ребенка. Мама пятилетнего ребенка ушла на работу и оставила его одного. С ней провели профилактическую беседу.

Фото: "Мегаполис"