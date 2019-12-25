В Петербурге мужчина предлагал школьнице деньги за интимную услугу

Петербурженка заявила на мужчину, который предлагал её несовершеннолетней дочери деньги за оказание интимной услуги. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам женщины, 33-летний Д. утром 13 октября в помещении у мусоропровода предложил её 13-летней дочери деньги за то, что она будет стоять на месте и смотреть, как он будет мастурбировать. Девочка отказалась, открытых действий сексуального характера Д. в отношении школьницы не совершал, физическую силу не применял.
Проводится проверка.
Фото: Piter.tv
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