В 2025 году 23 петербургских моста будут отмечать памятные даты

Например, 175 лет исполнится Благовещенскому мосту.

В 2025 году в Петербурге 23 моста отметят памятные даты. Об этом рассказали в Смольном 17 января.

Например, 175 лет исполнится Благовещенскому мосту. Ко дню открытия переправы приурочен новый профессиональный праздник – День работников мостостроения, его отметят 4 декабря.

Кроме того, 60-летие встретит мост Александра Невского. А у Гренадерского моста двойной юбилей: 120 лет первой постоянной переправе через Большую Невку у истока Карповки и 50 лет мосту, соединившему Петроградскую и Выборгскую стороны.

Помимо этого, двойной юбилей у 3-го Елагина моста. Переправу построили 185 лет назад, в июне 2010 года на месте деревянной открыли новый современный мост.

Чугунному Певческому мосту через Мойку у Дворцовой площади будет 185 лет. 1-й Инженерный мост отметит 200 лет, а 175 лет встретит Большой Крестовский мост через Малую Невку.

Ушаковскому мосту исполнится 205 лет, пешеходным Краснофлотскому, Таракановскому и Борисову мостам – 65, 50 и 35 лет соответственно.

По 240 лет отметят Пикалов, Торговый и Матвеев мосты. С первой переправы открывается вид на шесть других мостов через канал Грибоедова и Крюков канал: Могилевский, Красногвардейский, Ново-Никольский, Смежный, Старо-Никольский, Кашин и Торговый мосты.

А самый юный возраст у Матисова моста, в этому году ему исполнится 25 лет.

Фото: пресс-служба Смольного