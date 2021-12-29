Юридическая фирма в Петербурге обещала помочь пострадавшим от мошенников и украла деньги у пенсионерки

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц.

Две недели назад в полицию обратилась 92-летняя пенсионерка и сообщила, что в в феврале 2019 года услышала по радио рекламу юридической фирмы, которая оказывала услуги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий. Петербурженка позвонила по указанному телефону, договорилась об оказании услуги и перевела на продиктованные неизвестным оператором деньги через магазин сотовой сети.

Как стало известно Piter.tv, обязательства по услуге не выполнили, а деньги не вернули. К тому же, организация не выходит на связь. Ущерб составил 235 тыс. рублей. Название фирмы пострадавшая уже не помнит.

Накануне было возбуждено уголовное дело по статье мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц.

Молодой петербуржец под угрозой ножа украл у собутыльника деньги и телефон на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.tv