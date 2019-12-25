Пенсионерка из Гатчинского района передала мошенникам 8,7 млн рублей

По заявлению пенсионерки полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В Гатчинском районе Ленобласти разыскивают мошенников, лишивших пенсионерку 8,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 августа обратилась 69-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в период с 26 по 31 июля ей на мобильный телефон звонили неизвестные и под предлогом сохранности денежных средств убедили обналичить деньги в отделениях банков, где у неё открыты счета.

Пенсионерка 27 июля посетила отделение банка на Думской улице, а 31 июля – на Московском проспекте. Снятые наличные она передала якобы "работнику" банка. В общей сложности потерпевшая отдала мошенникам 8 737 302 рубля.

По заявлению пенсионерки полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Петербурге был задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионерки 580 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети Leonardo)