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Петербургская полиция предупредила о мошеннических схемах в преддверии Дня Победы

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Злоумышленники дистанционно похищают денежные средства доверчивых пенсионеров и ветеранов.

Полиция Петербурга предупреждает о схемах мошенников в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, существуют люди, готовые цинично использовать символ праздника в своих преступных целях. 

Так, злоумышленники дистанционно похищают денежные средства доверчивых пенсионеров и ветеранов. 

Поговорите с вашими пожилыми родственниками, покажите им это видео. Примите все необходимые меры, чтобы обезопасить их от звонков злоумышленников и визитов незваных гостей. Позаботьтесь о себе, а мы обеспечим правопорядок и безопасность в период празднования Дня Победы. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что за три месяца в Петербурге и Ленобласти выявили 193 фальшивые банкноты и монеты ЦБ РФ. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: день победы, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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