Петербургская полиция предупредила о мошеннических схемах в преддверии Дня Победы

Злоумышленники дистанционно похищают денежные средства доверчивых пенсионеров и ветеранов.

Полиция Петербурга предупреждает о схемах мошенников в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, существуют люди, готовые цинично использовать символ праздника в своих преступных целях.

Так, злоумышленники дистанционно похищают денежные средства доверчивых пенсионеров и ветеранов.

Поговорите с вашими пожилыми родственниками, покажите им это видео. Примите все необходимые меры, чтобы обезопасить их от звонков злоумышленников и визитов незваных гостей. Позаботьтесь о себе, а мы обеспечим правопорядок и безопасность в период празднования Дня Победы. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что за три месяца в Петербурге и Ленобласти выявили 193 фальшивые банкноты и монеты ЦБ РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти