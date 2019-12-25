На Морской набережной водитель и его пассажир стреляли по машинам

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка задержали злоумышленников, которые открыли огонь из пистолета на Васильевском острове. Хулиганы стреляли на Морской набережной накануне, 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам очевидца, неизвестные находились в автомобиле "Хендай Солярис". Выстрелив из огнестрельного оружия, они скрылись. Полицейским удалось поймать нарушителей порядка на перекрестке Капитанской улицы и Морской набережной. В машине находились двое мужчин 26 и 29 лет. Им вручили административные протоколы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv