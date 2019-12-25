В школе №434 в Сестрорецке построили новое здание и модернизировали старое

Школа примет учеников в ноябре.

В школе №434 в Сестрорецке завершается реконструкция. В ходе работ старое здание было соединено с новым. Об этом 22-го сентября сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Школа находится на улице Мосина, 63А. Она была открыта более 100 лет назад.

В новом здании есть бассейн длиной 25 метров и маленький бассейн для тех, кто только учится плавать. Также там построили актовый зал, зал для занятия хореографией, большой спортивный зал и даже помещение для школьного музея. В новостройке будут учиться ребята из начальных классов. Бассейн и туалетные комнаты оборудованы для маломобильных школьников.

Около школы появился спортивный комплекс, в который вошли стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажеры.

Главное здание начали реконструировать еще 7 лет назад. Ремонт затянулся на 5 лет из-за подрядчика. В обновленных классах ребята смогут использовать электронные доски, проекторы. Работы пока не окончены. Школа примет учеников 9-го ноября.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга