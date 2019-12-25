В Ленобласти мигрант погиб после наезда трактора

Он скончался в больнице от полученных травм.

В Ломоносовском районе Ленобласти после наезда трактора скончался гражданин Узбекистана. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл днем 16 мая в деревне Низино. Мужчину госпитализировали с тяжёлой сочетанной травмой таза и нижних конечностей, множественными переломами, разрывами подвздошных сосудов и глубоких сосудов бедра справа. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

После происшествия пострадавший сказал, что сам упал под трактор. Установлено, что он состоял на миграционном учете и нигде не работал. Выясняются детали произошедшего.

Также в Ленобласти 13-летний подросток сломал ногу, упав с мотоцикла.

Фото: pexels