МегаФон добавил скорости на ЗСД

Оператор завершил очередной этап строительства телекоммуникационной инфраструктуры на внутригородской платной автомагистрали в Санкт-Петербурге. Теперь абоненты компании могут пользоваться сетью LTE на Западном скоростном диаметре (ЗСД) с передачей данных до 70 Мбит/с.

Новое оборудование дало возможность водителям беспрерывно пользоваться навигационными сервисами, слушать музыку и аудиокниги в формате онлайн, а пассажирам – смотреть видео в HD качестве, общаться в мессенджерах, играть в онлайн-игры и применять в дороге все необходимые цифровые сервисы. Благодаря построенным базовым станциям абоненты компании также получили качественную голосовую связь на базе технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение, чистый звук и возможность пользоваться мобильным интернетом параллельно с разговором по смартфону.

Обеспечить автомагистрали города стабильным интернетом – важная задача компании. ЗСД – одна из ключевых автодорог Петербурга. В среднем, суточный поток по скоростной магистрали составляет порядка 300 тысяч транзакций, и этот трафик неизменно растет с запуском новых транспортных развязок. Для нас крайне важно предоставлять своим абонентам качественные услуги связи на всем пути следования по автомагистрали, чтобы как водители, так и пассажиры чувствовали себя в поездке максимально безопасно и комфортно. Введенные в эксплуатацию объекты связи закрыли белые пятна на маршруте и предоставили автолюбителям устойчивое интернет-соединение. Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

МегаФон имеет большой опыт в создании телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автодорог. Так, в 2020 году оператор построил порядка 100 базовых станций на трассе М11 "Нева" и покрыл сетью 4G около 680 км пути от Москвы до Санкт-Петербурга. Начиная с 2021 года, компания ведет работы по строительству и модернизации базовых станций на трассе М4 "Дон". По завершении проекта автомобилистам будет доступен высокоскоростной интернет на всех участках трассы протяженностью 1 543 км и в ближайших к автомагистрали населенных пунктах.

Фото: Мегафон