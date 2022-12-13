МегаФон в 1,5 раза улучшил основные параметры сети в Петербурге

МегаФон завершил новый этап модернизации телеком-инфраструктуры в Санкт-Петербурге – оператор в 1,5 раза расширил полосу частот в диапазоне 900 МГц, используемую под передачу данных. Такое решение позволило улучшить основные параметры сети: емкость и пропускную способность, а также до 20% увеличить абонентские скорости.

В процессе реализации проекта под улучшения попали более чем 1200 объектов связи МегаФона в Северной столице. Такое количество модернизированных базовых станций обеспечило еще более плотное 4G-покрытие в регионе. Связь LTE стала доступна в тех местах, где ранее сигнал был слабым или отсутствовал вовсе, например, в подвальных помещениях или в домах с толстыми наружными стенами, которых так много в Петербурге.

Девятисотый диапазон отличается "дальнобойным" сигналом, он хорошо проникает внутрь труднодоступных помещений, с точки зрения сети. Расширение полосы в этом диапазоне выводит качество связи на более высокий уровень. Теперь более 5 миллионов человек в Санкт-Петербурге могут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами компании. Аналитики отметили, что 4G-трафик в нашей сети вырос на 15% на первой неделе после завершения работ в этом частотном диапазоне. Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В целом, благодаря активному развитию сети в Петербурге на протяжении всего 2022 года, потребление интернет-трафика в январе 2023 стало на 22% выше, чем за тот же период годом ранее. В 2022 году МегаФон провел апгрейд более 50% своей инфраструктуры в городе на Неве –улучшения коснулись более 1500 телеком-объектов.

Фото: Piter.tv